Okumaya engel yok

Antalya
'da işitme engelli 66 yaşındaki İsmail Dönmez
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Türkiye Okur Yazarlık Seferberliği kapsamında yıllar sonra okuma yazma öğrendi. Yıllardır eşi Neriman Dönmez
ile iletişim kurmakta güçlük yaşayan İsmail Dönmez, okuma-yazmayı sökünce ilk işi yıllardır emek gösteren eşine 'Çok emek verdin, hakkını helal' yazmak oldu.
7 YAŞINDA HASTALANDI
İsmail Dönmez, henüz 7 yaşındayken geçirdiği menenjit rahatsızlığı nedeniyle işitme yetisini kaybetti. Ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle işitme engellilere özel İzmir
'deki okula gidemeyen Dönmez'in içindeki okuma sevgisi yıllarca içinde ukde kaldı. Seferberliğin duyurulmasının ardından soluğu Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde alan Dönmez, işaret dili bilen hocasıyla birlikte kurslara başladı.
HEMEN TAPUYA KOŞACAK
Dönmez'in bu süreçteki en büyük yardımcıları ise eşi Neriman ile torunları İsmail ve Mustafa oldu. Şimdiki hedefini eğitimine devam edip okuryazarlık belgesi almak olarak belirleyen Dönmez, "Kepez Kızıllı kökenliyim. Bölgede babadan kalma arsalarımız var. Okuma yazma bilmediğim ve işitme engelli olduğum için bu arsalarla ilgili işlem yapamıyorduk. İmzam kabul olmuyordu. Arsamız var ama değerlendiremiyoruz, yokluk çekiyoruz" açıklamasında bulundu. 62 yaşındaki Neriman Dönmez, gençlik yıllarında işaret dili öğrenmek için çok çabaladığını belirterek, "Eşim işaret dilini orta seviyede biliyor. Ben ise az biliyorum. Yıllarca iletişimimiz işaretlerle sınırlı kaldı. Okuma yazma öğrenince sanki aramızdaki bir duvar yıkıldı" dedi. Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Himmet Karataş, işitme engelli kursiyerler için işaret dili bilen eğitmen sağladıklarını belirterek, "İsmail Dönmez ile birlikte iki kişi işaret diliyle okuma yazma öğrendi. Herkese en yakın noktada kurs açıyoruz" dedi.