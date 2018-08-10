Hababam sınıfı müzede

Yeşılçam'ın unutulmaz film serisi 'Hababam Sınıfı'nın bazı oyuncularının silikon heykelleri ve fotoğraflarının bulunduğu müze, Antalya
'nın Kepez ilçesinde açıldı. Kepez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'nde Amir Ateş Semt Konağı'ndaki müzenin açılışına, serinin filmlerinde rol alan bazı oyuncuların yanı sıra Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve protokol üyeleri katıldı. ANTALYA'YA YAKIŞTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, piyanoda filmin müziğini çalarken oyuncular ve protokol üyeleri eşlik etti. Başkan Türel, Hababam Sınıfı'nın beş nesli etkileyen ve bundan sonra da gelecek nesillerde etkisi devam edecek muhteşem bir eser olduğunu söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Antalya'nın Altın Portakal
'a ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu vurgulayarak, böyle bir müzenin de kente yakışacağını düşündüklerini belirtti. Hababam Sınıfı filmini yansıtan objelerin yer aldığı müzede, Kemal Sunal
ve Halit Akçatepe
'nin silikon heykellerinin yanı sıra filme aktarılan eserin yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan'ın birer fotoğrafları bulunuyor. Sınıfın duvarlarında ise filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraflar yer alıyor.