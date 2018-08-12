Antalya’nın milli aşçısı

GEÇ GELDİ AŞÇI OLDU

Aşçılığa ilgisinin çocukluktan başladığını belirten Sağlam, "Çocukken oyundan eve geç gelirdim ve akşam yemeklerini hep kaçırırdım. Annem de yemeği kaçırdığım için kendi yemeğimi hazırlamamı isterdi. Bu şekilde yemek yapmaya başladım. Yaz tatillerinde restoranlarda çalışmaya başladım. Lisede ise gastronomi bölümünü seçtim. Kendimi geliştirerek hocam ve arkadaşlarımla birlikte dünya geneli ve Türkiye'deki mutfak yarışmalarına katıldık" dedi.

88 ÖDÜLKAZANDI?

DÖŞEMEALTI Yeşirbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Ramazan Sağlam, küçüklük hayali olan aşçılıkta ödüle doymuyor. Genç aşçının 39 Türkiye birinciliği, 2 dünya birinciliği, 4 dünya ikinciliği ve 3 dünya üçüncülüğü var. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nun 'Genç Milli' aşçısı olan Sağlam, maddi imkansızlıklar nedeniyle geçen yıl dünya ikincisi olduğu Kiev Uluslararası Dünya Mutfakları Yarışması'na hazırlanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Sağlam'ın en büyük hedefi ise para biriktirerek, 2020 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Dünya Aşçılar Olimpiyatları'na katılmak.

Antalya'da yaşayan 19 yaşındaki milli aşçı Ramazan Sağlam, uluslararası ve ulusal 88 ödülle mesleğinin zirvesine adım adım tırmanıyor. Tayland, Ukrayna, Makedonya ve Güney Kore'de dünya birinciliği ve ikinciliği elde eden Sağlam, Türkiye'de de sayısız birinciliklerle kazandığı kupa ve madalyaların gururunu yaşıyor. Genç aşçı, ödülleri ile birlikte yemeklerinde kullandığı soslara da özel bir yer ayırıyor.

YARIŞMAK İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Türkiye milli takım aşçısı olduğunu ifade eden genç aşçı, "Bunu birçok kişi yanlış anlıyor. Bana 'Milli takıma yemek mi yapıyorsun' diyorlar. Aşçılık Türk milletinin genlerinde var. Osmanlı sofrası dünyaya yayılmış" dedi. Daha çok başarı elde etmek istediğini söyleyen Sağlam, "Bizim için en önemli nokta tabağı sürekli değiştirip yeni ürünler ortaya çıkarmak. Türkiye milli takım aşçısıyım ama destek almadığım için yarışmalara gidemiyorum" diye konuştu.