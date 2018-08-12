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Camide kütüphane açıldı

’nın Kepez ilçesindeki camilere kütüphane kuruluyor. ile ilçe müftülüğünün ortaklığındaki projenin ilk ayağı Alanyalılar Camisi’nde gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Camide kütüphane açıldı
Antalya? ve İlçe Müftülüğü, 'Hayallerim Kitapla Hayatım Cami ile Güzel' projesi kapsamında her camiye kütüphane yapılmasını öngören projenin uygulamasına başlandı. Her camiye çocuk kütüphanesi yapılmasını öngören projenin ilk adımı Alanyalılar Camisi'nde atıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan ve Kepez İlçe Müftüsü Mustafa Şimşek, çocukların mutluluğuna ortak oldu. ÇOCUKLAR IÇIN
Başkan Hakan Tütüncü, Kepez'deki 200'den fazla camiye kazandıracakları çocuk kütüphanesi projesinin ilk etabında 13 camide kütüphanenin kurulduğunu açıkladı. İl Müftüsü Osman Artan ise "Çocuklar burada emanet kitap alıp okuyacak. Değişik hediyeler de vereceğiz. Çocuklarımız aldıkları bilgilerle, memleketini seven gençler olarak yetişeceklerdir" diye konuştu.
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Camide kütüphane açıldı
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