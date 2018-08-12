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Dilek ağacına cips bile bağladılar

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Dilek ağacına cips bile bağladılar
Antalya'nın? doğa güzelliklerinden 'nun kenarındaki ağaçlara bez parçası ve peçete asarak dilek tutan vatandaşlar görüntü kirliliğine neden oldu. Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Kanyonu, yaklaşık 2 kilometre uzunluğu ve 150 metrelik derinliği, doğa güzelliği ve çam ormanıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Uçurum kenarındaki ağaçlara bazı ziyaretçiler peçete, ıslak mendil, kurdele ve bez parçaları asarak dilekte bulunuyor. Ağaç dallarına asılanlar arasında cips ambalajının bulunması ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Görüntü kirliliğine neden olan dilek tutma geleneğini kimin başlattığı ise bilinmiyor.
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Dilek ağacına cips bile bağladılar
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