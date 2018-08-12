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Sabri amca için akut seferberliği

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Sabri amca için akut seferberliği

'nın ?Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Parkinson ve Alzheimer hastası şahıs AKUT ekipleri tarafından bulundu. Gerişburnu Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı.

AKUT EKIBI SIRTINDA TAŞIDI
AKUT Fethiye birimi ekibi ile 112 Acil sağlık ekibi hemen bölgeye hareket ederek arama çalışmasına katıldı. Sabri Kart evinin 2 kilometre uzağında perişan vaziyette buldu. Ekipler Kart'ı sırtına alarak taşıdıktan sonra tedavisi için ambulansa götürdü. Kart'ın durumunun iyi olduğu belirtildi

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Sabri amca için akut seferberliği
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