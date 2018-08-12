Sabri amca için akut seferberliği

Muğla'nın ?Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Parkinson ve Alzheimer hastası şahıs AKUT ekipleri tarafından bulundu. Gerişburnu Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Sabri Kart eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı.

AKUT EKIBI SIRTINDA TAŞIDI

AKUT Fethiye birimi ekibi ile 112 Acil sağlık ekibi hemen bölgeye hareket ederek arama çalışmasına katıldı. Sabri Kart evinin 2 kilometre uzağında perişan vaziyette buldu. Ekipler Kart'ı sırtına alarak taşıdıktan sonra tedavisi için ambulansa götürdü. Kart'ın durumunun iyi olduğu belirtildi