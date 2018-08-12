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sahnesi iki kutu ilaç gibi

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Tiyatro sahnesi iki kutu ilaç gibi
Antalya'nın? Yaşlıevleri'nin 19 üyesi, 'ın Fehim Paşa Konağı adlı eserini sahnelemeye hazırlanıyor. Yaşları 53 ile 70 arasında değişen Yaşlıevi müdavimleri, hayatı çekilmez hale getiren, yaşa bağlı rahatsızlıkları sanat sayesinde unutup, yaşam sevinci ve pozitif enerji ile dolduklarını söyledi. Ustalara taş çıkartan yaşlılar, " oyunun sonunda sanatseverleri selamlamaya çıkıyoruz. İşte o selam iki kutu ilaçtan daha fazla iyileştirici" ifadelerini kullandı.
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Tiyatro sahnesi iki kutu ilaç gibi
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