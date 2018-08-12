Tiyatro sahnesi iki kutu ilaç gibi

Antalya
'nın? Muratpaşa Belediyesi
Yaşlıevleri'nin 19 üyesi, Turgut Özakman
'ın Fehim Paşa Konağı adlı eserini sahnelemeye hazırlanıyor. Yaşları 53 ile 70 arasında değişen Yaşlıevi müdavimleri, hayatı çekilmez hale getiren, yaşa bağlı rahatsızlıkları sanat sayesinde unutup, yaşam sevinci ve pozitif enerji ile dolduklarını söyledi. Ustalara taş çıkartan yaşlılar, "Tiyatro
oyunun sonunda sanatseverleri selamlamaya çıkıyoruz. İşte o selam iki kutu ilaçtan daha fazla iyileştirici" ifadelerini kullandı.