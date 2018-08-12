Yaş gününde acı veda

Antalya lya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde merdivenden düşen 13 yaşındaki İsmail Kerem Topal, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İsmail Kerem, doğum günü nde son yolculuğuna uğurlandı.

MÜCADELESİ YETMEDİ

4 Ağustos'ta Özel Seyit Kamil Bey Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda 13 yaşındaki İsmail Kerem Topal, yurtta bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını sert zemine çarpan Topal, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Topal, doğum gününde Alanya Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'na defnedildi.

ARKADAŞI ADLİYEDE

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İsmail Kerem Topal ile kavga ettiği öne sürülen ve yurtta kalan 14 yaşındaki M.E.U'nun ifadesini almak üzere adliyeye getirdi. Yurt yöneticileri tarafından aileye verilen ve sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarında Topal'ın arkadaşları arasında yürürken bir anda hızlanarak merdivenlerden düştüğü görülüyor.