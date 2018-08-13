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’u unutturmuyorlar

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
15 Temmuz’u unutturmuyorlar
Vatan Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği kuruluşunun ikinci yılını düzenlediği kahvaltıyla kutladı. İki yaşına giren derneğin bugüne kadar yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Meltem Kılınç, amaçlarının vatan ve devlet için canını veren insanların adlarını yaşatmak ve ailelere manevi açıdan destek vermek olduğunu söyledi. Kılınç, "Şehit aileleri için kamu kurumlarındaki 45 yaş sınırını kaldırdık. Ayrıca karakollara şehit isimlerinin verilmesini tekrarladık" dedi. 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyenlere kırgın ve kızgın olduklarını söyleyen Kılınç, "'ın bu söylemi üzerine suç duyurusunda bulunarak, dava açtık" dedi. Ayrıca Amerika ve 'ye de dernek olarak dava açtıklarını ifade eden Kılınç, "Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın önemi yok. Önemli olan davanın açılması. Biz öncü olduktan sonra başka kişiler de bu isimlere davalar açtı" diye konuştu. Ayrıca Kılınç, küçük bir dernek olmalarına rağmen güzel ve başarılı işler yaptıklarını belirterek devletin her zaman yanlarına olduğunu ifade etti.
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15 Temmuz’u unutturmuyorlar
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