Beyaz altın sevinci

Antalya lya'da 'beyaz altın' olarak bilenen pamuğun hasat sezonu başladı. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne ( ANTBİRLİK ) 2018 sezonunun ilk pamuğunu toplayarak teslim eden çiftçi, 1 kilo pamuğu 50 liradan sattı. 20 kilo pamuktan 2 bin TL teşvik kazanan çiftçi, bir de altın sözü aldı.

TEŞVİK ÖDÜLÜ KAZANDI

Serik ilçesinde 5 yıldızlı otellerin hemen yanı başında 50 dönüm alan üzerinde pamuk yetiştiren çiftçi Hüseyin Şahbaz, 2018 yılının ilk pamuk hasadını yaparak ANTBİRLİK'e teslim etti. Birliğe 20 kilo pamuk teslim eden Şahbaz, kilosunu 50 liradan satarak ANTBİRLİK'in iki yıldır uyguladığı 'süper teşvik' primini almaya hak kazandı. Şahbaz'a 2 bin lira teşvik ödülü verildi. Sezonun ilk pamuğunu teslim ettiklerini kaydeden Hüseyin Şahbaz, "Bu yıl mevsim şartlarından dolayı pamuklar 1 ay erken açtı. Eski gücüne kavuşan ANTBİRLİK, bize her türlü desteği ve imkanı sağlıyor. Şu an mutlu ve huzurluyum" dedi.