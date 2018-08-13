Eski eşyalar mezatta satıldı

Burdur Bakırcılar Arastası
'nda, geçmişten kalan özel eşyalar mezat usulü satışa çıkarılıyor. Koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiği mezatta bir Osmanlı kılıcı açık artırmayla 2 bin 200 liradan alıcı buldu. Bakırcılar Arastası'nda perşembe akşamları düzenlenen mezatta, antika eserlerle birlikte çöpe atılmak üzere depoda bekleyen eski eşyalar koleksiyonerler tarafından satın alınıyor. Keyifli geçen mezatta, tarihi eser statüsü taşımayan birbirinden farklı eski ev ve süs eşyaları uygun fiyatlarla alıcılarını buluyor.