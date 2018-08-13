Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Eski eşyalar mezatta satıldı

Eski eşyalar mezatta satıldı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Eski eşyalar mezatta satıldı
'nda, geçmişten kalan özel eşyalar mezat usulü satışa çıkarılıyor. Koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiği mezatta bir Osmanlı kılıcı açık artırmayla 2 bin 200 liradan alıcı buldu. Bakırcılar Arastası'nda perşembe akşamları düzenlenen mezatta, antika eserlerle birlikte çöpe atılmak üzere depoda bekleyen eski eşyalar koleksiyonerler tarafından satın alınıyor. Keyifli geçen mezatta, tarihi eser statüsü taşımayan birbirinden farklı eski ev ve süs eşyaları uygun fiyatlarla alıcılarını buluyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski eşyalar mezatta satıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN