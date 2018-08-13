İnşaat işçisine tahta sedye

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı inşaat
ın bodrum
katına düşen işçi, kalıplardan yapılan tahta sedyeyle ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sanayi Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Hacı Köse, 3 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralandı. İnşaata ilk yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum katından dışarıya çıkarılamayan Köse, inşaat kalıbından yapılan bir tahta sedyeye yatırılarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan
Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.