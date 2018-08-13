Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > İnşaat işçisine tahta sedye

işçisine tahta sedye

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
İnşaat işçisine tahta sedye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı ın katına düşen işçi, kalıplardan yapılan tahta sedyeyle ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sanayi Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Hacı Köse, 3 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralandı. İnşaata ilk yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum katından dışarıya çıkarılamayan Köse, inşaat kalıbından yapılan bir tahta sedyeye yatırılarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaat işçisine tahta sedye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN