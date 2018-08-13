Keçilerle doğaya döndü

Antalya
'da dünyaca
ünlü
otellerin iç
mimarlık işini yapan
yüksek lisans mezunu Cem
Güney Çevikbaş, iş hayatının
stresinden kaçmak için
keçi çiftliği kurdu. 24 saat
keçileri ile baş başa olan
genç girişimcinin hayatı kıskandırıyor. YENİ BİR HAYAT Antalya
'nın Aksu ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Cem Güney Çevikbaş
, Antalya'da lüks otellerin iç mimarlık işlerini 100 kişilik bir ekiple yaparken iş stresinden bıkıp doğaya döndü. Aksu'da 10 yıllığına 3 dönüm bir alan kiralayan Çevikbaş, Halep
keçisi olarak bilinen keçi ırkını yetiştirmeye başladı ve 20 keçi sahibi oldu. Çevikbaş, "Yeni
evlendim. Organik hayata geçmek için eşim de bana destek verdi ve çiftliğimizin adını kızımın da ismi olan 'Pera' koyduk" ifadelerini kullandı.