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Keçilerle doğaya döndü

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Keçilerle doğaya döndü
Antalya'da dünyaca ünlü otellerin iç mimarlık işini yapan yüksek lisans mezunu Cem Güney Çevikbaş, iş hayatının stresinden kaçmak için keçi çiftliği kurdu. 24 saat keçileri ile baş başa olan genç girişimcinin hayatı kıskandırıyor. YENİ BİR HAYAT
'nın Aksu ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki , Antalya'da lüks otellerin iç mimarlık işlerini 100 kişilik bir ekiple yaparken iş stresinden bıkıp doğaya döndü. Aksu'da 10 yıllığına 3 dönüm bir alan kiralayan Çevikbaş, keçisi olarak bilinen keçi ırkını yetiştirmeye başladı ve 20 keçi sahibi oldu. Çevikbaş, " evlendim. Organik hayata geçmek için eşim de bana destek verdi ve çiftliğimizin adını kızımın da ismi olan 'Pera' koyduk" ifadelerini kullandı.
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Keçilerle doğaya döndü
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