Turizmde nereden nereye

BU yıl 14 milyon turist hedefi belirleyen Antalya'da, 1961 yılına ait bir yerel gazetede iki günde şehri 32 turistin ziyaret ettiğine dair haber görseli, sosyal medyada ilgi gördü. Temmuz ayı sonu itibariyle havayoluyla 7 milyon 14 bin turistin geldiği kentte, sosyal medyada paylaşılan yerel bir gazetenin 57 yıl önceki kupürü dikkat çekti. 19 Temmuz 1961 tarihli gazetedeki haberde iki günde kenti 32 yabancı turistin ziyaret ettiği, bunların çoğunluğunun ABD'li ve Avusturyalı olduğu belirtiliyor.

KALİTE VE GELİR ARTMALI

Bu haber paylaşımını yapanlardan Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, bir zamanlar Antalya'da onları, yüzleri, binleri sayarken, bugün milyonların sayıldığını söyledi. Türkiye'nin yıllar içerisindeki kitle turizminden aldığı payın artışıyla bilinirliğinin de artması sayesinde bu rakamlara ulaşıldığını belirten Ege, "Bundan sonraki bölümde kaliteye yönelerek, daha kaliteli ve bilinçli misafirle farklı alternatif kaynaklarımızı ön planda tutarak turizmimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi.



SIRA GELİRDE

2018 yılında Antalya'nın 14 milyon turist hedeflediğini aktaran Ege, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da vurguladığı şekilde turist sayısından ziyade geliri artırmanın amaçlandığını açıkladı. Ege, "Sayı bazlı düşünmek yerine, gelen misafirin buradan ayrılırkenki memnuniyet düzeyi daha önemli. İkincisi bu misafirin ülkemize ne kadar döviz bıraktığına bakmalıyız" diye konuştu.