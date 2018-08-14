Furkan’ı damadın babası vurmuş

Burdur
'un
Bucak ilçesinde, Furkan Toprak
'ın (14) düğünde atılan tabancadan çıkan mermiyle ağır yaralanmasına neden olan damadın babası Mustafa E., mahkemece tutuklandı. Bucak ilçesine bağlı Yüreğil Köyü'nde, okul bahçesinde yapılan düğünde havaya ateş açılmış, 100 metre ileride bakkalın önünde oturan Furkan Toprak başından yaralanmıştı. Furkan yoğun bakımda tedavi edilirken olayla ilgili gözaltına alınan damat Cevat E.'nin babası Mustafa E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.