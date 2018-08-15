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Diyalizden düğüne

’da nde tanışan Veli ile Meltem çifti olup evlendi. Diyalizle başlayan aşk nikahla sona erdi

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Diyalizden düğüne
'da nde tanışan çiftin aşkı nikah masasında taçlandı. Böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gördükleri sırada tanıştıktan sonra nişanlanan çift, 4 ay arayla olduktan sonra evlendi. Genç çift, düğün öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla hastaneye giderek, sağlık çalışanları ile hastaları ziyaret etti.

ARTIK SAĞLIKLILAR
Isparta'da 5 yıldır diyalize girdiği merkezin soruşturması kapsamında kapanması sonucu 'daki başka bir diyaliz merkezine sevk edilen , orada tanıştığı ile nişanlandı. Birlikte kadavradan böbrek nakli için (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 'ne kayıt yaptıran çiftten önce Meltem Alkız, 4 ay sonra Veli Ergin böbrek nakli oldu. Çift, 1 yıl sonra hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi.

ÇOCUK DA OLACAK
Alkız gelinliğiyle, Ergin ise damatlığıyla organ nakli yapılan hastaneye gelerek, Organ Nakil Merkezi'nde yatan hastalar ile sağlık çalışanlarına ziyaret etti. Meltem Alkız, "Evliyiz, mutluyuz ama çocuklu değiliz. O da olacak inşallah" diye konuştu. Damat Veli Ergin ise "Organlarınızı toprakta çürütmeyin" diyerek bağış için çağrı yaptı.
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