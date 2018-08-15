Diyalizden düğüne

Isparta
'da diyaliz merkezi
nde tanışan çiftin aşkı nikah masasında taçlandı. Böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gördükleri sırada tanıştıktan sonra nişanlanan çift, 4 ay arayla böbrek nakli
olduktan sonra evlendi. Genç çift, düğün öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla hastaneye giderek, sağlık çalışanları ile hastaları ziyaret etti. ARTIK SAĞLIKLILAR
Isparta'da 5 yıldır diyalize girdiği merkezin FETÖ
soruşturması kapsamında kapanması sonucu Burdur
'daki başka bir diyaliz merkezine sevk edilen Meltem Alkız
, orada tanıştığı Veli Ergin
ile nişanlandı. Birlikte kadavradan böbrek nakli için Süleyman Demirel Üniversitesi
(SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Organ Nakil Merkezi
'ne kayıt yaptıran çiftten önce Meltem Alkız, 4 ay sonra Veli Ergin böbrek nakli oldu. Çift, 1 yıl sonra hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi. ÇOCUK DA OLACAK
Alkız gelinliğiyle, Ergin ise damatlığıyla organ nakli yapılan hastaneye gelerek, Organ Nakil Merkezi'nde yatan hastalar ile sağlık çalışanlarına ziyaret etti. Meltem Alkız, "Evliyiz, mutluyuz ama çocuklu değiliz. O da olacak inşallah" diye konuştu. Damat Veli Ergin ise "Organlarınızı toprakta çürütmeyin" diyerek bağış için çağrı yaptı.