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nda düğün vakti

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Seki Yaylası er meydanında düğün vakti
19 Ağustos 2018 Pazar günü Seydikemer Belediyesi'nin düzenleyeceği ler 'nda yapılacak. 8 Ağustos 2018 tarihinde nikahını kıyan 'nın tek başpehlivanı Ali Yanatma ise, düğününü 28-29 Ağustos tarihinde Seki Yaylası 'nda ygerçekleştirecek.

YIL ÇELİŞKİSİ
Kurtderelı ?Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin geçen yıl 36'ncısı yapılmıştı. Bu yıl ise güreşlerin 59'uncusunun yapılacağı duyuruldu. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kütüphanelerde yaptırdıkları araştırmaların sonucunu açıklayarak güreşlerin ilkinin 1959 yılında yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. Buna karşın kendisiyle konuştuğumuz Araştırmacı Yazar İsmail Yılmaz ise Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen yağlı güreşlerin 1940'lı yılların başlarından itibaren yapıldığını ve belgelerinin kendisinde olduğunu ifade etti.
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Seki Yaylası er meydanında düğün vakti
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