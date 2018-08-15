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Yaşam savaşını kaybetti

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Yaşam savaşını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

TEDAVİSİ SONUÇ VERMEDİ
Adres sormak amacıyla yolda duran araca çarpmamak için manevra yapan Ocak'ın karşı yönden gelen araca çarparak ağır yaralandığı öğrenildi. (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 haftadır tedavisi süren Ocak kurtarılamadı. Ümit Ocak'ın cenazesi Yaylakonak Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
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