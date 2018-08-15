Antalya
'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Ümit Ocak
bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. TEDAVİSİ SONUÇ VERMEDİ
Adres sormak amacıyla yolda duran araca çarpmamak için manevra yapan Ocak'ın karşı yönden gelen araca çarparak ağır yaralandığı öğrenildi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi
(ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 haftadır tedavisi süren Ocak kurtarılamadı. Ümit Ocak'ın cenazesi Yaylakonak Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.