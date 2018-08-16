1.2 tonluk yumruk

Türkiye
'ye yönelik yapılan kur saldırısı ve ekonomik savaşa Antalya
lılar tepki göstermeye devam ediyor. Siyasilerden işadamına, bürokratından küçük esnafa kadar herkes elini taşın altına koyuyor. Antalya
Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, Antalya'da döviz
ve altın bozdurarak ekonomiye destek hareketinin büyük destek gördüğünü söyledi. Antalya'da merkezdeki 400 kuyumcuda seferberlik kapsamında ortalama 300-500 gram arasında altın bozdurulduğunu anlatan Çelik, "Neredeyse altın ve döviz alımı sıfıra indi. İnsanlar döviz ve altınlarını TL
'ye çevirerek ekonomiye destek verdi. Antalya merkezde 1.2 tonun üzerinde altın bozdurulduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu. KAMPANYA GELİYOR
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da parti teşkilatlarının dolar kuruyla ilgili bir çalışmaları olduğunu belirterek, "Hem yastık altındaki altınlar, hem de dövizlerin bozdurulmasıyla ilgili çalışmamız hazır. Bir kampanya yapacağız. Önce belediye başkanlarımız ve teşkilat üyelerimizle başlayacağız. Altın ve dövizleri bozdurarak devletin bankalarına TL olarak vadesiz hesaplara yatıracağız. Ekonomiye destek vereceğiz. Bu kampanyaya Antalya'dan da büyük destek gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. KOBI'LER HAREKETE GEÇTI
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB
) Antalya İl Müdürü Şükrü Mısırlı da üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan KOBİ
'lere her hürlü hizmetin verileceğini söyledi. Mısırlı, KOBİ temsilcilerine yaptığı konuşmada, "Dövizdeki spekülatif dalgalanmanın etkisiyle moral motivasyonumuz asla bozulmamalı. Yılmadan çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve ekonomi savaşını kazanacağız. Yeni ve yerli makine teçhizat alımlarında 1 milyon TL'ye kadar kullanılan kredilerin tüm faizi KOSGEB tarafından karşılanacak. Devlet üretenin yanında. Şimdi sıra bizde. Biz de Türk lirasına destek vererek devletimizin yanında olmalıyız" dedi. YÜZDE 5 İNDİRİM
ANTALYA'DA oto galerici 52 yaşındaki Gazanfer Salman, Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan kur saldırısına dik duruş gösterdi. Salman, en az 500 dolar bozdurana araç satışlarında yüzde 5 indirim yapıyor. Dış güçlerin dolar üzerinden Türkiye'ye oyun oynadığını söyleyen Salman, "Çanakkale
'den günümüzde sürekli ülkemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. En son ise 15 Temmuz
hain darbe girişimini atlattık. Şu an ekonomi üzerinden yürütülen yaptırım ve baskı 15 Temmuz'un yanında bizim için sivrisinek kalır. Vatandaş olarak da elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi. GÖZLÜK BEDAVA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Şekerhane Mahallesi Şekvet Tokuş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tolga Optik sahibi Ferat Geneş, döviz kurundaki artışa yaptığı kampanyayla tepki gösterdi. Doların yükselişine tepki göstermek ve Türk lirasına destek vermek amacıyla kampanya başlatan Geneş, 300 dolar bozdurup makbuz getiren müşterilerine güneş gözlüğü hediye ediyor. Talat ÖZTUZSUZ - Furkan YAZICI / ANTALYA, Mehmet AL / ALANYA?