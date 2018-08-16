Şampiyon kardeşler

Antalya
'da Muhammed Recep
ve Salih Çetinkaya
kardeşler, başarılarıyla adlarından söz ettiriyor. Burdur
'un Bucak ilçesinde Süleyman Çetinkaya, oğulları Muhammed Recep (21) ve Salih'i (17), ilköğretim yıllarında başarı gösterdikleri tekvando sporunda ilerlesinler diye Antalya
'ya gönderdi. Antalya'da Prof. İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübünde Minnet Demir'den eğitim alan Çetinkaya kardeşler, bugüne kadar aralarında Türkiye
birinciliklerinin de olduğu yaklaşık 80 madalya kazanmayı başardı. HEDEF OLİMPİYAT
Muhammed Recep Çetinkaya, son olarak +87 kiloda 2018 Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda ve Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda birinci olurken, kardeşi Salih de 68 kiloda 2018 Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda ikinci ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Akdeniz Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Muhammed Recep Çetinkaya, "Allah nasip ederse hedefim 2024 Olimpiyatları" dedi. FEDAKARLIK YAPTI
Gençler kategorisinde mücadele eden Salih Çetinkaya ise babalarının enerjilerini doğru yere harcamaları için kendilerini spora yönelttiğini ifade etti. Salih Çetinkaya, "İlköğretim 8. sınıfta haftada üç gün, bazen de dört gün Bucak'tan yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Antalya'ya antrenmanlara geldim. O sene Türkiye ikincisi oldum. Ağabeyimle aynı sporcu yapmamız avantaj. Birbirimizin eksiklerini kapatıyoruz" dedi.