Türk hastaya İngiliz böbreği

Antalya
'da
geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen İngiliz turist, üç kişiyi sağlığına kavuşturdu. Aksu ilçesi Kundu turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otele ailesiyle tatile gelen 41 yaşındaki İngiliz Neil James Mercer, 26 Temmuz'da iskeleden denize atladığı sırada boyun travmasına bağlı boğulma tehlikesi geçirdi. Mercer'in 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Mercer'in ailesince bağışlanan organlarından karaciğeri Ahmet Kahraman
'a, böbrekleri ise Hilal Yılmaz (32) ile Cemalettin Koyun
'a (58) nakledildi. MİNNET BORCU Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen naklin ardından sağlığına kavuşan Korkutelili Cemalettin Koyun, 24 yıldır şeker hastası olduğunu söyledi. Eşinin böbreğini vermek için gönüllü olduğunu dile getiren Koyun, "Tarla işleri aksamasın düşüncesiyle 3-4 ay sonra nakil olmaya karar verdim. Bu sırada kadavradan böbrek çıktı. İngiliz bir kişinin beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendim. Böbreği de bana uyumlu çıktı. Bir Yörük'e İngiliz aile hayat verdi. İngiliz aileyi Korkuteli ilçesinde misafir etmek istiyorum. Köylerimde onları ağırlamak isterim. Onlara minnet borcum var" dedi.