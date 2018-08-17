Alanyaspor’a genç stoper

AYTEMİZ Alanyaspor
, Portekiz'in Sporting Lizbon
takımından 20 yaşındaki stoper Merih Demiral
'ı 1 yıllığına kiraladı. Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve Türkiye U21 Milli Takımı
'nda da forma giyen Merih Demiral, kendisini 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu ile turuncu yeşilli renklere bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende attı. Merih Demiral, "Alanyaspor camiasını en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.