Dolara geçit yok

Antalya lya, ABD'nin kur saldırısına en güzel cevabı bireysel hamleleriyle cevap veriyor. Siyasiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları derken esnaf ve vatandaş da bireysel olarak Türkiye'nin bu ekonomik savaşında saf tuttu. Kampanyalar yapan, döviz le alışverişi durduran vatandaşlar, Amerikan mallarını da boykota başladı.

SÖZ KONUSUN VATAN

Antalya'da 30 yıldır esnaflık yapan Kenan Kozak, turizme yönelik işlettiği dükkanında her gün döviz kazanırken, gün sonunda bu dövizleri Türk lirasına çeviriyor. Güllük Caddesi'nde takı ve hediyelik eşya dükkanı işleten 56 yaşındaki Kozak, "Ülkemin kalkınması ve milli paramızın değerlenmesi için her günün sonunda döviz bozdurarak devlet bankasına yatırıyorum. Diğer esnaf arkadaşlara da sesleniyorum. Küçük hesaplar yapmayalım. Söz konusu vatanımız. Her esnaf vatandaşlık görevi olarak taşın altına elini koysun" dedi.

TÜRK LİRASI BİZE YETER

Kur saldırısına karşı Antalyalı esnafın dikkat çekici uygulamalarından birine de Milli Piyango satıcısı Mümin Muslu imza attı. 58 yaşındaki Muslu, en az 300 dolar bozduran vatandaşa 1 adet milli piyango çeyrek bileti veriyor. Esnaf olarak herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen Muslu, "Söz konusu vatansa soğan ekmek yeriz ama vatanımızı yine de böldürmeyiz. Ne dolara ne de euroya muhtacız. Milli paramız bize yeter. Erdoğan dik dursun. Biz bu vatanı dolara satmayız" dedi.

BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIZ

Kur üzerinden oynanan oyuna Antalya'nın genç esnafı da tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren Cihan Salman (32) ve Burak Salman (22) kardeşler iş yerlerinde dolar üzerinden alım ve satım yapmıyor. Araç kiralama ve alım satım işi yapan kardeşler, devletin yanında olduklarını ifade ettiler. Cihan Salman, "Bu vatan için bedel ödemeye hazırız. Bu kirli oyunu hep birlikte bozacağız" diye konuştu.