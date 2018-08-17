Festivalin yıldızları

Türkiye'nin en önemli sanat etkinliklerinden 'UluslararaAntalyalya Piyano Festivali' bu yıl 19. kez dünyaya sesini duyuracak. 1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin sanat yönetmenliğini Türkiye'nin alanında en önemli isimlerinden olan şef Gürer Aykal yapıyor.

GENÇ YETENEKLER SAHNE ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, sanatçılar ve sanatseverlerin yanı sıra genç yetenekler için de büyük önem taşıyor. 2-3 Eylül tarihlerinde 'Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması' yapılacak. Gürer Aykal başkanlığındaki jüri üyeleri Türkiye'nin genç piyanistleri ile buluşacak. Yarışmanın kazananları ise 4 Eylül akşamı AKM Aspendos Salonu'nda Gürer Aykal Şefliğinde Antalya Devlet senfoni Orkestrası ile birlikte konser verecek. Festival, 1 Eylül Cumartesi günü, İspanya'nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles'in vereceği konserle başlayacak. Her yıl gerçekleştirilen 'Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali'ne bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak. Tüm dün

dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan 'Melon' Lewis, festivalin 6. günü Antalya'nın yenilenen yüzü 'Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda müzikseverle buluşmak üzere sahne alacak.

SON KONSER YOUSSEF'TEN

8 EYLÜL Cumartesi Günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 'Film Müzikleri Konseri' ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.