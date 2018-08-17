Furkan direnemedi

Burdur
'un Bucak ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanan 12 yaşındaki Furkan'dan 5 gün sonra acı haber geldi. Furkan Toprak
, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde, 11 Ağustos gecesi okul bahçesinde yapılan Cevat-Ayşegül E.'nin düğününde damadın babası Mustafa E. tabancayla havaya ateş açmış, mermilerden biri, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan 7'nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak'ın başına isabet etmişti. Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Furkan Toprak 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Günlerdir müjdeli bir haber bekleyen acılı aile kötü haberle yıkıldı.