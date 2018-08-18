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Genç çiftçiye büyük destek

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Genç çiftçiye büyük destek
AntalyaNTALYA ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Kurban Bayramı öncesinde 7 ilçede 55 genç çiftçiye 275 dağıtımı yapılacağını söyledi. Akseki'de 5, Döşemealtı'nda 7, Elmalı'da 17, Gündoğmuş'ta 4, İbradı'da 8, Kaş'ta 2, Korkuteli'nde 12 olmak üzere 23'ü kadın 55 genç çiftçiye 275 büyükbaş hayvan dağıtımı yapılacağını açıklayan Özen, kalan 26 genç çiftçiye büyükbaş dağıtımının en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

2018'DE DE DEVAM EDECEK
Genç Çiftçi Projesi desteklemelerinin önemine değinen Özen, bakanlık tarafından 'da 2016 ve 2017 yıllarında, 447 genç çiftçiye 13 milyon 410 bin hibe desteği sağlandığını söyledi. Özen, 2018 yılında 242 genç çiftçiye 7 milyon 260 bin TL hibe desteği sağlanacağını aktardı.

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