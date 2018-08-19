AK Parti’nin Antalya farkı

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlendi. Antalya'dan Mustafa Köse ve Gökçen Özdoğan Enç, MKYK'ya girdi. CHP'nin, parti yönetiminden tamamen sildiği Antalya'nın, AK Parti'de iki bakandan sonra MKYK'da da iki isimle temsil edilmesi partilerin kente bakış açısını gösterdi.

KÖSE VE ENÇ

'Millet Bir Hedef Bir' sloganıyla gerçekleştirilen kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partinin yeni yönetim kademesi belirlendi. AK Parti'nin en üst karar organı olan 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'na (MKYK) milletvekili Mustafa Köse yeniden seçildi. 26. Dönem milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de MKYK listesinde yer aldı. Ayrıca önceki dönem kadın kolları başkanı Ayşegüliz Yılman da yedek birinci sıradan yerini aldı.

GURUR DUYUYORUZ

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'mıza ne kadar önem verdiğini bir kez daha hep birlikte yaşadık" dedi. Antalya teşkilatları olarak Ankara'da gerçekleşen büyük kongreye güçlü bir katılım sağladıklarını belirten Taş "Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç ve Ayşegüliz Yılman'ın listede yer alması bizi gururlandırdı" diye konuştu.