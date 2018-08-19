İstihdamda artış var

Antalya NTALYA Valisi Münir Karaloğlu , Milli İstihdam Seferberliği'nin ilk 6 ayında yeni işe yerleştirilen kişi sayısının yüzde 13.9'luk artışla 145 bin 448'e ulaştığını bildirdi. Vali Karaloğlu, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan Milli İstihdam Seferberliği'nde başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. 2017 yılının ilk 6 ayında Antalya olarak 127 bin 810 yeni istihdam sağlamış ve tüm Türkiye 'de 2. olarak Milli İstihdam Seferberliği'nde önemli bir başarı elde etmiştik" dedi.

BU YIL DA ARTIŞ VAR

Açıklamasında bu yılın verilerine de yer veren Vali Münir Karaloğlu, "Bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yeni istihdam rakamı toplamda yüzde 13.9'luk artışla 145 bin 448 olarak gerçekleşti. Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla 17 bin 638 vatandaşımız daha yeni iş sahibi oldu. Yeni istihdamlar oluşturarak, bir yandan işsizlik rakamını düşürürken, bir yandan da ülke ekonomimize katkı sağladık" ifadelerini kullandı. Vali Münir Karaloğlu, bu yılın hedefini 200 bin yeni istihdam olarak açıklamıştı.