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Kadınların deniz keyfi

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Kadınların deniz keyfi
AntalyaNTALYA Büyükşehir Belediyesi, Plajı ziyaretçi akınına uğruyor. Kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ücretsiz servis olanakları ile plaja kolaylıkla ulaşabiliyor. Servislerle plajın girişine ulaşan kadınlar, yine ücretsiz ring seferi yapan elektrikli buggy araçlarla, koya ulaşıyor.

AYRAMDA DA AÇIK
Diğer kadınlar plajlarından farklı olarak, muhteşem bir koya sahip olan Finike 'nda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar da rahatlıkla denize girebiliyor. Altuncan Hatun Kadınlar Plajı Kurban Bayramı'nda da hizmet vermeye devam edecek.

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