Kadınların deniz keyfi

Antalya NTALYA Büyükşehir Belediyesi, Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı ziyaretçi akınına uğruyor. Kadınlar Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ücretsiz servis olanakları ile plaja kolaylıkla ulaşabiliyor. Servislerle plajın girişine ulaşan kadınlar, yine ücretsiz ring seferi yapan elektrikli buggy araçlarla, koya ulaşıyor.

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Diğer kadınlar plajlarından farklı olarak, muhteşem bir koya sahip olan Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nda, yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar da rahatlıkla denize girebiliyor. Altuncan Hatun Kadınlar Plajı Kurban Bayramı'nda da hizmet vermeye devam edecek.