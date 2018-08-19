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da kalite yükselmeli

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Özel okullarda kalite yükselmeli
Antalyalya'nın ?Konyaaltı ilçesinde eğitim veren Özel HAS Okulları'nın kurucusu , a standart getirilmesi, kalitenin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim dünyasında gelecek 5 yılı değerlendirmek için önce geçen 5 yılın değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, "Özel okul ihtiyacının artmasına rağmen yeni okul açılmasındansa mevcut okulların standartlarının düzenlenmesi ve yüklerinin hafiflemesi gerekli. Bu şekilde hem özel okul tercihi yapan veliler kaliteli eğitim alacak hem de yeni açılan yerler uzun ömürlü olacaktır" diye konuştu.

EZBERCİ ANLAYIŞA SON
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitim konusundaki bilgi ve donanımının tartışılmaz olduğunu vurgulayan Derya Halil Kaya, "Gelecek 5 yılda eğitimde en çok görülecek değişiklikler, şekli ne olursa olsun sınavlarda yorum, beceri ve bakış açısıyla başarı kazanılacağı. anlayışın, test hazırlığının uygulanması yapılmayan eğitim öğretimin başarı getirmeyeceğidir" diye konuştu.

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