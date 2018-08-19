Özel okullarda kalite yükselmeli

Antalya lya'nın ?Konyaaltı ilçesinde eğitim veren Özel HAS Okulları'nın kurucusu Derya Halil Kaya özel okullar a standart getirilmesi, kalitenin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim dünyasında gelecek 5 yılı değerlendirmek için önce geçen 5 yılın değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, "Özel okul ihtiyacının artmasına rağmen yeni okul açılmasındansa mevcut okulların standartlarının düzenlenmesi ve yüklerinin hafiflemesi gerekli. Bu şekilde hem özel okul tercihi yapan veliler kaliteli eğitim alacak hem de yeni açılan yerler uzun ömürlü olacaktır" diye konuştu.

EZBERCİ ANLAYIŞA SON

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitim konusundaki bilgi ve donanımının tartışılmaz olduğunu vurgulayan Derya Halil Kaya, "Gelecek 5 yılda eğitimde en çok görülecek değişiklikler, şekli ne olursa olsun sınavlarda yorum, beceri ve bakış açısıyla başarı kazanılacağı. Ezberci anlayışın, test hazırlığının uygulanması yapılmayan eğitim öğretimin başarı getirmeyeceğidir" diye konuştu.