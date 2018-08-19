Topyekün mücadele

Türkiye'ye karşı kur saldırısı ile başlatılan ve yürütülen ekonomik savaşa bir tepki Antalyalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Başkan Menderes Türel imzasını taşıyan 16 maddelik genelgede belediye ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin TL cinsi üzerinden gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, teknolojik cihazlarda yerli ve milli ürünlerin kullanımının desteklenmesine kadar pek çok husus yer alıyor. Başkanı Türel belediyenin iş ve işlemlerinde ABD doları başta olmak üzere yabancı paranın kullanılmasına dur dedi.

KESİNLİKLE UYGULANACAK

16 maddelik genelgenin uygulanması noktasında kararlılıkla hareket edileceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bugüne kadar her türlü yolla ülkemize ve milletimize diz çöktürmeye çalışanlar, şimdi de ekonomik bir savaşla bunu denemektedir. Ülkemize ve milletimize karşı yeni bir saldırı ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde, milletimizin manevi hisleri ve taşıdığımız mesuliyetin bir gereğiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi önlem alma zorunluluğu doğdu. Her daim devletimizin yanında olduğumuzun bir göstergesi olan bu genelgede yer alan hususlara uyulması noktasında azami hassasiyet gösterileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

MÜLK SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Öte yandan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, AVM ve mülk sahiplerine döviz üzerinden yapılan kira sözleşmelerinde kurun sabitlenmesi çağrısında bulundu. Döviz üzerinden yapılan kira sözleşmelerinin mevcut kur üzerinden ödenme imkanının olmadığını söyleyen Davut Çetin, "Bütün AVM ve benzeri işyeri sahiplerinden döviz üzerinden yapılan kira sözleşmelerini sabit bir kur düzeyinden TL'ye çevrilmelerini bekliyoruz" dedi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise "Esnafımıza sahip çıkmalıyız. Mülk sahipleri kiracılarına bugünkü kur farkı üzerinden değil, uygun bir fiyat belirleyerek kira ücretlerini belirlemeli" ifadelerini kullandı.



BİZİ DİZE GETİREMEZLER

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde mobilya ve beyaz eşya bayiliği yapan Mustafa Gayretli, bin dolar, 2 bin 500 dolar ve 5 bin dolar bozduranlara çeşitli hediyeler veriyor. Türk milletinin tarihinde bir çok defa dize getirilip esir edilmeye çalışıldığını belirten Gayretli, "Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda bu milleti dize getiremeyenler, FETÖ'nün darbe girişimiyle bunu yapmaya çalıştı. Bunda da başarılı olamayınca ülkeyi dolarla dize getirmeye çalışıyorlar. Ama bizleri hiç tanımıyorlar, bizi hiç kimse dize getiremez" dedi.

ABD MALLARINA SON

ANTALYA'DA esnaf Gazi Gökçayır (44), kullandığı Amerikan malı İphone marka telefonu tepki olarak kırdı. Elektrik malzemeleri satan Gökçayır ayrıca bundan sonra dükkanında Amerikan ürünleri kullanmayacağını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından kullandığı cep telefonunu yere fırlatarak kırdığını belirten Gökçayır, "Bundan sonra Amerikan ürünleri kullanmayacağım. Dükkanımda artık Amerikan mallarına yer vermeyeceğim. Dış güçler ülkemize ve başkanımıza karşı operasyon yürütüyorlar. Biz de vatandaş olarak ülkemize sahip çıkacağız. Daha öncekiler gibi bunu da atlatacağız" diye konuştu.

16 MADDELİK GENELGE

1.Büyükşehir Belediyemiz birimleri ve şirketlerince, hiçbir şekilde yabancı para cinsinden sözleşme yapılmayacak. 2.Lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine, lisans ücreti ödenmeyen yerli ve milli yazılımımız olan PARDUS'a geçilecek. 3.Kamu İhale Kurumunun (KİK) ilgili tebliğleri doğrultusunda, elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilecek. 4.Yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotları ve yükleyicilerde KİK ilgili tebliğleri doğrultusunda yerli ürün veya markalar tercih edilecek, yabancı ürün alım zaruretinde ise ABD ürünlerinden kaçınılacaktır. 5.EFT, havale, kambiyo, kredi gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilecek. Borç ödemeleri karşılığı tutulanlar dışında hiçbir belediye şirketinin döviz hesabı olmayacak, var olanlar derhal Türk Lirasına çevrilecektir. 6.Belediye ve iştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda-içecek ürünleri yerli olacaktır. 7.Satın alma süreçlerinde ihalelerde yerli malı kullanımına uygun teknik şartnameler hazırlanacak. 8.Yerli olmayan ürün/cihaz/ekipmanların satın alınması ya da kiralanması, zaruret olmadıkça yapılmayacak. 9.Hiçbir gerekçe ile ilave binek aracı alım ve kiralaması yapılmayacak, mevcut hizmet araçlarının iş dışında kullanımı kesinlikle önlenecek. 10.İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak ekipman da yukarıda belirtilen şartlara uygun olacak. 11.Yeni hizmet binası yapım ve kiralaması ve var olan binaların zorunluluk içermeyen büyük tadilat/tamiratı yapılmayacaktır. 12.Sosyal medya kullanımı, teşviki kapsamında herhangi bir bütçe tahsisi yapılmayacak, var olanlar dondurulacaktır. 13.Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmeyecektir. 14.Belediye çalışanları, meclis üyeleri ve diğer kişilerle yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılmayacaktır. 15.Eğlence türü etkinliklerden kaçınarak yerine kültür-sanat içeren etkinlikler tercih edilecektir. 16.Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilecek.