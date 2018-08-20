Karakterli takım

Antalya LYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Skorun 3-1 'den 3-3 geldiğine mi sevineyim, 4-3 kazanmamız gereken pozisyonun kaçtığına mı üzüleyim" dedi. "Duyguları karmakarışık yaşıyorum" diyen Korkmaz, "Oyunun geneline baktığımız zaman iyi başladık, golü bulduk, pozisyonlar bulduk. Ama maalesef bireysel hatalardan gol yedik. Bazen bireysel hataların önüne geçemiyorsunuz. Geçen hafta da aynısı oldu. Yediğimiz hemen hemen 5 golde bireysel hatalardan oldu" diye konuştu.

KALPTEN OYNADILAR

Oyuna giren futbolcuların takıma maksimum katkı verdiğini söyleyen Korkmaz, "Takımımız gerçekten bir karakter koydu. Bunu her takım yapamaz. Çok karakterli oynadı. 3-1 mağlup iken demoralize olmuşken oyuna ve topa sahip olmak, pozisyona girip goller atmak her takımın yapabileceği şeyler değil. Bu kadar eksiğe, noksanımız olmasına rağmen oyuncular yüreklerini koydular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Taraftarın da 3-1 iken desteklemeleri beni ayrıca mutlu etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama daha fazla gelmeliler" dedi.