Karakterli takım

KALPTEN OYNADILAR
Oyuna giren futbolcuların takıma maksimum katkı verdiğini söyleyen Korkmaz, "Takımımız gerçekten bir karakter koydu. Bunu her takım yapamaz. Çok karakterli oynadı. 3-1 mağlup iken demoralize olmuşken oyuna ve topa sahip olmak, pozisyona girip goller atmak her takımın yapabileceği şeyler değil. Bu kadar eksiğe, noksanımız olmasına rağmen oyuncular yüreklerini koydular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Taraftarın da 3-1 iken desteklemeleri beni ayrıca mutlu etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama daha fazla gelmeliler" dedi.