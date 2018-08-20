Turizme dilpomasi katkısı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Başbakan Birinci Yarımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç, Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Regnum Hotel'de Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında gelinen seviyenin muhteşem olduğunu belirterek, başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin Sırbistan'dan çok sayıda turist ağırladığını, fahri konsolosluğun da katkısıyla bu sayının artacağını söyledi.

7 YILDIZLI KONSOLOSLUK

Fahri konsolosluk için '7 yıldızlı' yakıştırması yapan Bakan Daçiç ise 5 yıldızlı otelde açılan fahri konsolosluğun Sırbistan'ın tüm dünyadaki en değerli fahri konsolosluk olduğu söyledi. Daçiç, Antalya'da fahri konsolosluk açma fikrini ilk olarak New York'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a açtıklarını, onun da 'Doğru bir tercih, G20'nin yapıldığı şehir' cevabını verdiğini anlattı. Daçiç, Sırbistan Fahri Konsolosu olan Regnum Hotels sahibi Öztürkler Holding ve Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk'ten Sırbistan'da golf sahası yapmasını istedi.