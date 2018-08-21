İyiliğe yumruk

Antalya lya'da trafik kaza sına giden ambulanstaki paramedik Ahmet Okyay (21), yardımcı olmak istediği kazazedenin saldırısına uğradı. Dudağı patlayan, boynunda ve dirseğinde kesikler meydana gelen Okyay, şikayetçi oldu. Olay, Fener Caddesi ile Bülent Ecevit Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

ARKADAN SALDIRDI

Serbay B. idaresindeki 07 LL 088 plakalı motosiklet ile Vedat K. yönetimindeki 34 TM 4794 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Aşırı alkollü oldukları iddia edilen motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı İlhan E., yaralandı. Yaralılar için sağlık ekibi çağrıldı. Trafik kazası çağrısı üzerine 112 tarafından özel bir hastanede hizmet veren 34 LM 7112 plakalı ambulans kaza yerine sevk edildi. Ekipler yaralı haldeki motosiklet sürücüsü ile arkadaşına müdahale etmek istedi. Ancak yaralılar sağlık ekiplerinin kendilerine geç müdahale ettiğini iddia ederek tedaviyi kabul etmek istemedi. Paramedik ve aynı zamanda ambulansın şoförü olan Ahmet Okyay, durumu 112 komuta merkezine telefonla bildirdiği sırada, bir ayağı kırık olan Serbay B. ayağa kalkarak Okyay'a arkadan saldırdı. Paramedik Okyay da Serbay B.'ye karşılık verdi.



SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

YERDE birbirlerini tartaklayan ikiliyi, polisler ayırdı. Dudağı patlayan, boynunda ve dirseğinde kesikler meydana gelen Ahmet Okyay'a ilk müdahaleyi, sağlıkçı arkadaşları yaptı. Daha sonra hastaneye giderek darp raporu alan Ahmet Okyay, kendisine saldıran Serbay B. ile arkadaşı İlhan E.'den şikayetçi oldu. Okyay, "Bana saldıran arkadaşın silah tutan teröristten farkı yok bence. Çünkü ben devletimin bana verdiği hizmeti ona sağlamaya çalıyordum. Bana saldıranlardan şikayetçi oldum" dedi.

AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİ

Kaza geçirip ambulansa binmek istemeyen yaralı Serbay B., sağlık görevlisi Ahmet Okyay'ı yumrukladı. Saldırgan polis tarafından güçlükle yatıştırılabildi.