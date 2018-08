Şehitlikleri unutmadık

Antalya NTALYA'DA bayram öncesi Uncalı Mezarlığı Antalya Garnizon Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Şehit aileleri her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de şehitlerini yalnız bırakmadı. Hüznün hakim olduğu şehitlikte göz yaşı ve dualar birbirine karıştı

İÇİMİZ BURUK

2010 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit olan er Cemal Aydın'ın annesi 53 yaşındaki Düriye Aydın, oğlunun mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü. Şehit oğlunun mezar taşını okşayan acılı anne, "2010 yılından beri bayram yaşadığımı bilmiyorum. Benim için bayram oğlumun yanına gelmek. Fırsat bulduğum her an her dakika koşup oğlumun yanına geliyorum" dedi.

BAŞIMIZ HEP DİK

1996 yılında Tunceli'de şehit olan Piyade Çavuş Ömer Dikmen'in mezarı başında ise amcası ve yengesi vardı. Her bayram öncesi yeğeninin mezarına geldiğini söyleyen Süleyman Canlı, "Şehit dayısı olmaktan gurur duyuyorum. Başımız her zaman dik. Ama her bayramda içimiz buruk" diye konuştu.

ŞEHİTLİK NÖBETİ

Antalya'da yaşayan Kore gazisi 83 yaşındaki Cuma Karaman ise, 'şehitlik nöbeti' adını verdiği ziyaretle 30 yıldır şehitlerin kabirleri başında dua ediyor, saygı duruşunda bulunuyor ve tüm şehitlerin mezarlarını suluyor. 1957-1958 yılları arasında Kore'de asker olarak görev yaptığını söyleyen Karaman, "Kendimi şehitlerimize karşı borçlu hissediyorum. Şehitlerimiz, vatan için can verdi. Onlar bu milletin çimentoları" dedi.