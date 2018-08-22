1200 yaşında gelen mucize

Antalya NTALYA Vakıf Zeytinliği'ne 3 yıl önce Manisa 'nın Akhisar ilçesinden getirilen biri 1200 diğeri 800 yaşındaki iki zeytin ağacı Antalya 'yı sevdi. İzmir-İstanbul otoyol hattında yer alan kamulaştırılan bir araziden sökülerek Antalya Ticaret Borsası'nın girişimi ile getirilen ağaçların yeniden meyve vermesi ise bunun en büyük işareti oldu.

BIZE DOĞANIN HEDİYESİ OLDU

Manisa'nın Akhisar sınırlarında otoyol projesi kapsamında istimlak edilen bir arazideki zeytin ağaçlarının odun olarak satıldığını belirten Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, Orman Mühendisleri Derneği'nin ölçümlerine göre biri 800, diğeri 1200 yaşında olan bu iki ağacı kurtarmanın mutluluğunun yaşadıklarını anlattı. Narin, bu kadar yaşlı ağaçların, kısa sürede uyum sağlayarak meyve vermesini 'doğanın bir hediyesi' diye nitelendirdi.

BU YIL 10 KİLO MEYVE VERDI

Vahdet Narin, "Geçen yıl iki ağaçtan toplam 3 kilogram meyve aldık. Bu yıl 10 kilograma ulaştı. Henüz zeytinleri nasıl değerlendireceğimize kadar vermedik. Belki yağı çıkartılarak özel bir müzayedede satılabilir" ifadelerini kullandı. Narin, ağaçların Vakıf Zeytinliği'ne ilgiyi artırdığını da belirterek, "Birçok ziyaretçi bu ağaçları görmek için geliyor. 1200 yaşındaki bir ağaca dokunmak çok farklı bir haz. Zeytinlik içerisinde 200 yaşında yerli ağaçlarımız da var. Ama Antalya bölgesinde bu kadar uzun yıllık zeytin ağacı çok yok" dedi.