1200 yaşında gelen mucize

BIZE DOĞANIN HEDİYESİ OLDU
Manisa'nın Akhisar sınırlarında otoyol projesi kapsamında istimlak edilen bir arazideki zeytin ağaçlarının odun olarak satıldığını belirten Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, Orman Mühendisleri Derneği'nin ölçümlerine göre biri 800, diğeri 1200 yaşında olan bu iki ağacı kurtarmanın mutluluğunun yaşadıklarını anlattı. Narin, bu kadar yaşlı ağaçların, kısa sürede uyum sağlayarak meyve vermesini 'doğanın bir hediyesi' diye nitelendirdi.
BU YIL 10 KİLO MEYVE VERDI
Vahdet Narin, "Geçen yıl iki ağaçtan toplam 3 kilogram meyve aldık. Bu yıl 10 kilograma ulaştı. Henüz zeytinleri nasıl değerlendireceğimize kadar vermedik. Belki yağı çıkartılarak özel bir müzayedede satılabilir" ifadelerini kullandı. Narin, ağaçların Vakıf Zeytinliği'ne ilgiyi artırdığını da belirterek, "Birçok ziyaretçi bu ağaçları görmek için geliyor. 1200 yaşındaki bir ağaca dokunmak çok farklı bir haz. Zeytinlik içerisinde 200 yaşında yerli ağaçlarımız da var. Ama Antalya bölgesinde bu kadar uzun yıllık zeytin ağacı çok yok" dedi.