Başkan Erçin iddialı konuştu

AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı Başkanlığı'na Ramazan Erçin getirildi. 2003 yılında parti yönetiminde yer alan Erçin, 15 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunduktan sonra başkanlık koltuğunu oturdu. Konyaaltı'ndaki vatandaşların hizmete ihtiyaçları olduğunu belirterek yeni dönemde iktidar hasretini sona erdirmek için çalışacaklarını ifade eden Erçin, "12 bin 800 üyemiz var. Birer nefer gibi sahada çalışıyorlar" dedi.

BELEDİYENİN TAKİPÇİSİYİZ

Teşkilat olarak CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin takipçisi olacaklarını belirten Erçin, "Yapılan iyi işlerin yanında olacağız, kötü işlerin ise asla peşini bırakmayacağız" dedi. Erçin, "Önümüzdeki yerel seçimlerde mutlaka geniş çaplı araştırma yapıp, adaylarımızı bu doğrultuda belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.