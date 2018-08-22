Örnek öğretmen

DOĞUŞTAN görme engeli öğretmen Selami Çiftçi (32), Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 'bungee jumping' yapmanın heyecanını yaşadı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapan Çiftçi, tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesinde geldi. Saklıkent Kanyonu önündeki Karaçay Deresi'nin yanındaki alanda yapılan bungee jumping aktivitesine katılan Çiftçi, bir vince bağlı bulunan platformla 50 metre yüksekliğe çıkarıldı.

BIZ HER ŞEYI YAPABILIRIZ

Çiftçi, 50 metre yükseklikte atlama yapmadan önce bir süre kaval çaldı. Daha sonra atlayış yapan ve havada türkü söyleyen Çiftçi heyecan dolu anlarını, eline bağlanan aksiyon kamerasıyla kaydetti. Toplumda engellilere karşı 'yapamaz, edemez' gibi önyargıların olduğunu ifade eden Çiftçi, "Öğretmenlik yaptığını söylediğinde inanmayan insanlarla karşılaşıyorum" diye konuştu. Çiftçi, engellilerin sokağa çıkıp farklı etkinliklere katılması gerektiğini dile getirdi.