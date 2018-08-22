Seki Yaylası’nda Gürbüz fırtınası

M
uğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Seki Yaylası
'nda gerçekleştirilen güreşlerde Ali Gürbüz
başpehilvan oldu. 19 Ağustos Pazar günü Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz himayesinde gerçekleştirilen ve 48 başpehlivanın katıldığı 27. Geleneksel Seki Yaylası Yağlı Güreşleri'nde Serik Belediyesi Sporcusu Ali Gürbüz, Ladik Belediyesi adına güreşen Fatih Atlı
'yı yenerek başpehlivan oldu. Döşemealtı Belediyesi Sporcusu Orhan Okulu ile Kemer Belediyesi Sporcusu İsmail Erkal da üçüncü sırada yer aldı. Ağalık ihalesini de 148 bin lira veren işadamı Bayram Önder Akdenizli kazandı.