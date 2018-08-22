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’nda Gürbüz fırtınası

Yağlı güreşte heyecan bu hafta Seydikemer’in ’ndaydı. Finalde ’yı yenen Antalyalı zirveye çıktı

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Seki Yaylası’nda Gürbüz fırtınası
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı 'nda gerçekleştirilen güreşlerde başpehilvan oldu. 19 Ağustos Pazar günü Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz himayesinde gerçekleştirilen ve 48 başpehlivanın katıldığı 27. Geleneksel Seki Yaylası Yağlı Güreşleri'nde Serik Belediyesi Sporcusu Ali Gürbüz, Ladik Belediyesi adına güreşen 'yı yenerek başpehlivan oldu. Döşemealtı Belediyesi Sporcusu Orhan Okulu ile Kemer Belediyesi Sporcusu İsmail Erkal da üçüncü sırada yer aldı. Ağalık ihalesini de 148 bin lira veren işadamı Bayram Önder Akdenizli kazandı.
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Seki Yaylası’nda Gürbüz fırtınası
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