Canavar tatil yapmadı

Antalya NTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi mahallesi'nde üst geçit olmasına rağmen yolun karşısına alttan geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen 50 yaşlarındaki bir adam, cadde üzerindeki üst geçidin altından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ramazan İ.'nin kullandığı 07 FR 399 plakalı araç da yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre savrulan adam, kanlar içerisinde yerde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası sürücü İbrahim İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. ANTALYA 'NIN Akseki ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza, Akseki- Seydişehir Karayolu üzerinde Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akseki istikametinden Seydişehir istikametine giden Hasan Yılmaz idaresindeki 31 AB 780 plakalı araç, karşı istikametten gelen Hasan Şimşek idaresindeki 06 FT 9981 plakalı araç ve Serkan Kahveci idaresindeki 34 ARM 38 plakalı araç ile çarpıştı. Yağışlı bölgede kazanın hemen akabinde yine aynı güzergahta ilerleyen 3 araç da kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, araçlarda bulunan Serkan Kahveci, Sibel Genç Kahveci, Oğulcan Kahveci, Hatice Evlialioğlu, Nurcan Yılmaz, Deniz Özgü Yılmaz, Yaren Özge Yılmaz, Elif Şimşek, Serpil Şimşek, Metin Mermer ve Tolga Akyol isimli vatandaşlar yaralandı.9 kişi yaralandı

Burdur'da hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı. Çeltikçi Beli'nde Semih İdik yönetimindeki 45 FZ 311 plakalı kamyonet, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İdik ile araçtaki Gülname İdik, Deniz Akdeniz, Gürkan Şahin, Kumru Şahin, Ayşe Şahin, Cennet Koç, Mehmet Birkan Koç ve Bulut İdik yaralandı. Yaralılardan Deniz Akdeniz, Burdur'daki ilk tedavisinin ardından Isparta SDÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

Demre'de acı var

Antalya'nın Demre ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaş ilçesi istikametinden Demre yönüne seyreden İsa Bağlı'nın (19) kullandığı 07 ZBN 46 plakalı motosiklet, Kadir Y. yönetimindeki 06 DIM 22 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, İsa Bağlı olay yerinde hayatını kaybederken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Y. ile araçta bulunan Eren Y. ve Ramazan E., hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Kadir Y. gözaltına alındı.