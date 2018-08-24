Alanyaspor’da ince mesaj

ALANYASPOR'DA Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreni antrenman öncesi Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Alanyaspor'da Kurban Bayramı sebebiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Programa katılan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Başkan Yardımcısı Ali Baki Boz, Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Yönetim Kurulu Üyelerinden Enver Vural ve Hüseyin Gümrükçüler, teknik heyet, futbolcu ve personelle bayramlaştı. Bayramlaşma programında kısa bir konuşma yapan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. İlk iki haftadaki yenilgilerden gereken dersi çıkararak bundan sonra maçlarda başarılı sonuçlar alacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

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