Bağımlılığa önlem

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından çocukların internet ve ekran bağımlılığından kurtarılması amacıyla başlatılan 'Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar' projesi yollara düştAntalyalya Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından yürütülen projede, çocuklar yaşıtlarıyla zaman geçirecek aktivitelere yönlendirilerek teknoloji bağımlılığından kurtarılmaya çalışılacak.

DOĞAYLA BULUŞACAKLAR

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Abdullah Çalışkan, projenin tüm çocukları kapsadığını söyledi. Çocukların bilgisayar karşısında, internet salonları yerine oyun alanları ve doğada olmaları gerektiğini belirten Çalışkan, "Bu amaçla anasınıfları, ilkokullar, kurumumuza bağlı Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri ile çocuk parklarında yeni çocuk oyun alanları oluşturuluyor. Antalya Çocuk Hakları İl Komitesi olarak ücretsiz gezi, piknik ve sportif faaliyetler düzenliyoruz" dedi.

500 ÇOCUĞA ULAŞILDI

Çalışkan, "Kuruluşumuzda koruma ve bakım altındaki çocukların dışında yaklaşık 500 çocuğumuza ulaşıldı. Gençlik, Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla her hafta çocuklarımız ok atma, halat çekme, mangala, dart gibi oyun etkinliklerine dahil oluyorlar. Çocuklarımız Geleneksel Türk Okçuluğu ile tanıştı. Masa tenisi turnuvası düzenlenerek çocuk- larımızın gerçek oyun ortamında performanslarını sergilemeleri sağlandı" diye konuştu. Çalışkan, yetenekli çocukların tespit edilerek yeteneklerine göre gitar ve resim kursu gibi eğitimler verildiğini vurguladı. Çocukların kendi haklarını bilerek kendilerini savunması amacıyla 'çocuk hakları' konusunda da bilgilendirildiğine değinen Çalışkan, hedefin bilinçli bir toplum oluşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

GİTAR VE CAMİ

Çalışkan, "Ayrıca camilerimiz yaz aylarında çocuk sesleriyle yankılansın diye haftada iki gün çocuklarımız camilerde zaman geçiriyor. Mola zamanlarında da çeşitli oyunlar oynuyorlar" ifadelerini kullandı. Kardeş iller projesi kapsamında da Isparta Çocuk Hakları Komitesi'ni Antalya'da misafir ettiklerini anlatan Antalya Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Abdullah Çalışkan şunları söyledi: "Isparta'dan gelen 40 kadar çocuğumuz, Antalya'daki akranlarıyla buluşup Kent Ormanı'nda piknik yaptı. Halat çekme, ip atlama ve yumurta taşıma gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynadı. Düzlerçamı Mesire Alanı'nda da düzenlediğimiz Aile Şenliği'nde de çocuklarımızı ve ailelerini piknikte buluşturduk. Çocuklarımızın dijital ortamdaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, sosyal gelişimlerine destek verilmesi amaçlı etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek."