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Efsaneler buluştu

Dünyanın en büyük kum heykel müzelerinden Sandland, ‘efsaneler’ temalı heykelleriyle ziyaretçilerini büyülüyor

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Efsaneler buluştu
AntalyaLYA Lara Plajı'nda yer alan dünyanın 12 ay ziyarete açık ilk ve en büyük kum heykel müzesi Sandland, bu kez 'efsaneler' temasıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. Dünya tarihinde iz bırakmış efsanevi olay ve kahramanlar bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde kumun büyüsüyle yeniden yaratıldı.

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Eserler, 'dan 'ya 10'u aşkın ülkeden 20'nin üzerinde profesyonel kum heykel sanatçısının yaklaşık 3 hafta süren performansları neticesinde ortaya çıktı. 300 Spartalı, Amazonlar gibi kahramanların yanı sıra Machu Picchu, Keops Piramidi ve Eyfel Kulesi gibi yapıların da yer aldığı Sandland, ziyaretçileri bir solukta adeta bir na çıkarıyor. Toplam 10 bin metrekare alanda açılan sergide yaklaşık 10 bin ton nehir kumu kullanıldı. Çocukların da unutulmadığı sergide yer alan Magic Sand Castle (Sihirli Kum Kale) miniklerin gönüllerince kum heykel yapabilecekleri eğlenceli bir ortam sunuyor.

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Efsaneler buluştu
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