Efsaneler buluştu

DÜNYA TURU GİBİ
Eserler, Brezilya'dan İtalya'ya 10'u aşkın ülkeden 20'nin üzerinde profesyonel kum heykel sanatçısının yaklaşık 3 hafta süren performansları neticesinde ortaya çıktı. 300 Spartalı, Amazonlar gibi kahramanların yanı sıra Machu Picchu, Keops Piramidi ve Eyfel Kulesi gibi yapıların da yer aldığı Sandland, ziyaretçileri bir solukta adeta bir dünya turuna çıkarıyor. Toplam 10 bin metrekare alanda açılan sergide yaklaşık 10 bin ton nehir kumu kullanıldı. Çocukların da unutulmadığı sergide yer alan Magic Sand Castle (Sihirli Kum Kale) miniklerin gönüllerince kum heykel yapabilecekleri eğlenceli bir ortam sunuyor.