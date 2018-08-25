2 bin kişi tura çıkıyor

3 TUR SEÇENEĞİ
Yatçıların bağlı olduğu kooperatifin başkanı Abdullah Demircan, 2016 yılında beri liman taşımacılığında havuz sisteminin uygulandığını, rekabetin yarattığı keşmekeşin kalktığını ve hizmet kalitesinin arttığını belirtti. Tatilcilere çeşitli noktalarda yüzme molası da verilen 3 tur seçeneği sunduklarını ifade eden Demircan, en çok tercih edilen turun 45 dakikalık Falez turu olduğunu söyledi. Demircan, ayrıca 2 saatlik Düden Şelalesi turu ile 6 saatlik Sıçan Adası turlarının da olduğunu anlattı.