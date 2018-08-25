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2 bin kişi tura çıkıyor

Giriş Tarihi: 25.8.2018
2 bin kişi tura çıkıyor
Antalyalya'da tarihi Kaleiçi 'nda hizmet veren günübirlik tekneler, düzenledikleri turlarla günlük yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı tatilciyi mavi tura çıkarıyor. Yat Limanı'nda yolcu kapasitesi 12 ile 110 kişi arasında değişen 47 tur teknesi her gün sabah erken saatlerden itibaren tatilcileri mavi tura çıkarıyor.

3 TUR SEÇENEĞİ
Yatçıların bağlı olduğu kooperatifin başkanı Abdullah Demircan, 2016 yılında beri liman taşımacılığında havuz sisteminin uygulandığını, rekabetin yarattığı keşmekeşin kalktığını ve hizmet kalitesinin arttığını belirtti. Tatilcilere çeşitli noktalarda yüzme molası da verilen 3 tur seçeneği sunduklarını ifade eden Demircan, en çok tercih edilen turun 45 dakikalık Falez turu olduğunu söyledi. Demircan, ayrıca 2 saatlik Düden Şelalesi turu ile 6 saatlik Sıçan Adası turlarının da olduğunu anlattı.

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2 bin kişi tura çıkıyor
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