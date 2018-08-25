Bayram bereketi

Antalya lya ve Fethiye'de turizmciler çifte bayram yaşadı. Kurban Bayramı döneminde sadece Antalya 'da 800 bini yabancı 200 bini yerli olmak üzere 1 milyonun üzerinde turist ağırlandığı bildirildi. Antalya Havalimanı iç hatlar terminaline günlük gelen uçak sayısı 90'ı aşarak Ağustos ayı rekoru kırıldı. Aynı dönemde dış hatlara ise günlük gelen uçak sayısı ise 411'e ulaştı. Hava yoluyla günlük gelen yerli-yabancı turist sayısı 100 bin kişiye yaklaştı.

YÜZDE 100 DOLULUK

Akdeniz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi. Ağustos ayında yabancı turist sayısında yüzde 20 artış yaşandığına değinen Yağcı, "En iyi Ağustos ayını yaşıyoruz. Bunun üzerine bir de bayram döneminde yurt içinde ciddi rezervasyon talebi olunca çifte bayram yaşadık" dedi.

EN İYİ AĞUSTOS AYI

10 günlük bayram tatilinde 800 bin ile 1 milyon arasında yabancı turist ağırlandığını belirten Yağcı, "Aynı dönemde gelen yabancı turistin yüzde 20'si kadar da yerli turist Antalya'ya geldi. Toplamda Antalya'daki turist hareketi 1 milyon ile 1.2 milyon arasında gerçekleşti" diye konuştu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da kıyı bölgelerinde tüm tesislerin dolu olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde 300 bin ile 500 bin arasında yerli turistin otellerde konakladığına dikkat çeken Ayık, bu turizm hareketinden en büyük payı da Antalya'nın aldığını sözlerine ekledi.

ÇADIR KURACAK YER YOK

Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı sıra başta Olimpos, Çıralı ve Adrasan olmak üzere doğayla bütünleşik tatil imkanı sunan merkezler ve pansiyonlar da yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bungalov tipi ağaç evleri ile yerli turistlerin gözdesi olan 3 bin yatak kapasiteli Olimpos'ta adeta çadır kuracak yer bile kalmadı. Alanya'da ise kalacak yer bulamayan tatilciler sahil bandına çektikleri otomobillerinin içinde konaklamak zorunda kaldı.

FETHİYE DOLDU TAŞTI

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen tatilciler, başta Ölüdeniz Mahallesi'ndeki tesisler olmak üzere kentteki otellerin tamamını doldurdu. İlçeye rezervasyon yaptırmadan gelen tatilciler ise kentteki pansiyon ve otellerde yer bulamayınca çadır kurdu. Ölüdeniz'deki ünlü Belcekız ve Kumburnu plajlarına gitmek isteyen tatilciler, trafikte yoğunluk yarattı. Babadağ'ın eteklerindeki Kelebekler Vadisi'ne de ilgi yoğun oldu. Turistler hiçbir önlem bulunmayan noktalarda tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekti. Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, bayramda bütün tesislerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını kaydetti.