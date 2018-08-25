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Bayram kucaklaşması

Emniyet Müdürü , Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi ziyaret yaptı

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Bayram kucaklaşması
AntalyaLYA Emniyet Müdürü , Kurban Bayramı nedeniyle eşi Selda Ulucan ve il emniyet müdür yardımcıları ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ulucan ziyaretlerine Polis Şehitliği ile başladı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI
Ulucan, şehit ve gazi ailelerinin de evlerine giderek bayramlaştı. Ulucan, Döşemealtı Sosyal Tesisleri'nde ise Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata'nın da katıldığı organizasyonda emniyet personeli ve aileleri ile bir araya gelerek bayramlaştı. Ulucan bayramda da 24 saat görevinin başında olan personellerini de görev yerlerinde ziyaret etti.

ÇOCUKLAR SEVİNDİRİLDİ
Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan Kepez Belediyesi Şefkat Huzurevi'ne de ziyarette bulunarak huzurevi sakinleri ile bayramlaştı. Devlet koruması altındaki 'ndeki çocukları da unutmayan Ulucan, çocuklara şapka ve tişört dağıttı.

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Bayram kucaklaşması
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