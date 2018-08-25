Bayram kucaklaşması

Antalya LYA Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan , Kurban Bayramı nedeniyle eşi Selda Ulucan ve il emniyet müdür yardımcıları ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ulucan ziyaretlerine Polis Şehitliği ile başladı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Ulucan, şehit ve gazi ailelerinin de evlerine giderek bayramlaştı. Ulucan, Döşemealtı Sosyal Tesisleri'nde ise Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata'nın da katıldığı organizasyonda emniyet personeli ve aileleri ile bir araya gelerek bayramlaştı. Ulucan bayramda da 24 saat görevinin başında olan personellerini de görev yerlerinde ziyaret etti.

ÇOCUKLAR SEVİNDİRİLDİ

Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan Kepez Belediyesi Şefkat Huzurevi'ne de ziyarette bulunarak huzurevi sakinleri ile bayramlaştı. Devlet koruması altındaki Sevgi Evleri'ndeki çocukları da unutmayan Ulucan, çocuklara şapka ve tişört dağıttı.