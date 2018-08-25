Flamingolar döndü

Burdur'da hızla kirlenen ve tehlike altında olan Yarışlı Gölü'ne son iki yıldır uğramayan flamingolar, geri döndü. Acıgöl'ün kuraklık nedeniyle kurumasıyla bu yıl tekrar Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, muhteşem görüntüler oluşturdu. Flamingolar için Antalya, Isparta, Burdur, Denizli gibi çevre illerin yanı sıra, yurt dışından birçok doğasever ve fotoğrafçı bu dönemde bölgeye geziler düzenliyor.

BİR AY KONAKLIYORLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, gruplar halindeki flamingoları görüntüledi. Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip, sığ ve suyunun alkalik ve tuzlu olması nedeniyle bu gölü tercih eden flamingolar, yaklaşık bir ay burada konaklıyor. Flamingo gözlemi için her yıl Yarışlı Gölü'ne gezi düzenleyen Patika Grubu kurucusu ve orman yüksek mühendisi Nusret Yakışıklı, Yarışlı Gölü'nün göçmen kuşlar için olduğu kadar, orada kuluçkaya yatan onlarca yerli kuş için de son sığınak görevini üstlendiğini söyledi. Yakışıklı, "Yarışlı Gölü kuşların bu uzun göç yolunda soluklanacağı, nefes alacağı, enerjilerini toplayacağı bölgedeki son sığınak" dedi.