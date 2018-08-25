Kemer’de Inna rüzgarı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kemer'deki Rixos Sungate Otel'de sahne alan ünlü Rumen şarkıcı Inna, söylediği Türkçe şarkılarla ilgi topladı. Oteldeki tüm misafirlerin katılımıyla düzenlenen konserde yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü sanatçı sevenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Inna'nın özellikle Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz' adlı parçasını seslendirmesi Kurban Bayramı tatili için oteli tercih eden yerli vatandaşlardan büyük alkış aldı. Rumen şarkıcının sevenleri konser boyunca Inna'nın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

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