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’de rüzgarı

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Kemer’de Inna rüzgarı

tatili dolayısıyla 'deki Rixos Sungate Otel'de sahne alan ünlü Rumen şarkıcı , söylediği Türkçe şarkılarla ilgi topladı. Oteldeki tüm misafirlerin katılımıyla düzenlenen konserde yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü sanatçı sevenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Inna'nın özellikle 'ın 'Yaz yaz yaz' adlı parçasını seslendirmesi Kurban Bayramı tatili için oteli tercih eden yerli vatandaşlardan büyük alkış aldı. Rumen şarkıcının sevenleri konser boyunca Inna'nın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

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Kemer’de Inna rüzgarı
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