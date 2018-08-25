Tur otobüsü kaza yaptı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Seydikemer'in Eşen mevkiinde meydana geldi. Ufuk Meral yönetimindeki 26 AJ 808 plakalı tur otobüsü, Eşen Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

33 YOLCUDAN 26'SI YARALI

Kazada, tur otobüsündeki 33 Türk yolcudan 26'sı yaralandı. Sağlık ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Otobüsteki yolcuların Göcek'ten Antalya'nın Kaş ilçesine gittikleri öğrenildi. Kazadan sonra ifadesi alınmak üzere otobüs sürücüsü Ufuk Meral karakola götürüldü.