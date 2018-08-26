Biraz daha dikkat

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kaza
sında 8 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kaza Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi ile Kocapınar Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Besim Karahan'ın kullandığı 48 BM
717 plakalı otomobil, Akın Alpay
idaresindeki 35 EB 7323 plakalı otomobil, Gökhan Çeliker
idaresindeki 16 SGH 80 plakalı otomobil ile Cihan Can Gürçevik
yönetimindeki 35 GB 0644 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Araç içinde sıkışan Nesrin Alpay, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Kazada, sürücüler Besim Karahan, Akın Alpay, Gökhan Çeliker ve Cihan Can Gürçevik ile yanlarında yolcu olarak bulunan Miraç Çapar, Emine Semen ve Semra Semen yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Fethiye - Ölüdeniz yolu kısa süre ulaşıma kapandı.